В Темникове был задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в краже

В Темникове сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже.

Стражами порядка было установлено, что в декабре прошлого года 36-летний житель Темникова, находясь в квартире своей 50-летней знакомой, в компании владелицы жилья и ещё двух мужчин распивал алкогольные напитки. В определенный момент женщина вышла в другую комнату. 36-летний горожанин, воспользовавшись временным отсутствием хозяйки квартиры, похитил фен, утюг и телевизионную приставку. После этого гости покинули жилье знакомой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф