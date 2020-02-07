46-летний житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 46-летний местный житель, который подозревается в краже велосипеда.

27 января стражи порядка получили сообщение о том, что из подсобного помещения, принадлежащего 37-летней женщине, был похищен велосипед.

По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего гражданина, не имеющего постоянного места работы, который в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы. Мужчина признал свою вину и сообщил, что продал украденный велосипед знакомой. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф