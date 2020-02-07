В Мордовии сотрудники полиции разыскивают нарушителя ПДД

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который повторно нарушил ПДД.

Отдел уголовного розыска ОП №1 УМВД РФ по Саранску разыскивает Корнилина Сергея Анатольевича 1975 года рождения, который является жителем Лямбирского района. Данный гражданин нарушил ПДД, уже будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8 (8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф