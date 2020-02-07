В Саранске нескольких мужчин осудили за инсценировку ДТП

В Саранске суд вынес приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

Стражами порядка было установлено, что три жителя Саранска инсценировали ДТП. Мужчины подыскивали автомобилиста, под надуманным предлогом просили последнего предоставить им во временное пользование транспортное средство, а затем оформляли документы о якобы произошедшей аварии с участием данной машины.

Преступники инсценировали несколько инцидентов. У страховых компаний мужчины похитили более 370 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленников были избраны меры наказания в виде штрафов в размере от 70 тыс. до 150 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф