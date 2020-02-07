Преступники похищают у жителей Саранска интимные фотографии

С начала нынешнего года в Саранске было зафиксировано несколько случаев вымогательства в социальных сетях.

Недавно 34-летнему мужчине в одной из популярных социальных сетей прислал сообщение ранее незнакомый ему гражданин, которые потребовал 3 тыс. рублей, заявив, что в случае отказа от предоставления денег он разошлет фотографии супруги пострадавшего интимного характера его подписчикам. Незадолго до этого женщина прислала мужу несколько откровенных изображений в ходе личной переписки. Преступник получил данные фотографии, взломав пароль от аккаунта жены пострадавшего. Мужчина отказался платить. В итоге преступник разослал изображения знакомым мужчины и его супруги.

Также посредством взлома аккаунта преступники похитили интимные фотографии 24-летней гражданки. Девушка получила от злоумышленников требование о предоставлении 4 тыс. рублей и угрозу о том, что в случае отказа от выполнения указанного условия изображения будут распространены среди других пользователей социальной сети.

В прошлом году в Саранске было возбуждено 10 уголовных дел по фактам вымогательства в социальных сетях.

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Источник: 13.мвд.рф