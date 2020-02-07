Житель Краснослободского района незаконно хранил бездымный порох и патроны

В Краснослободском районе местный житель противозаконно хранил у себя дома порох и патроны.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что на протяжении нескольких лет житель села Ефаево указанного района был владельцем огнестрельного оружия. В 2011 году у мужчины было аннулировано разрешение на хранение оружия, которое он в итоге сдал. Но патроны и бездымный порох, которые были приобретены в этот период, гражданин оставил в своем доме.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф