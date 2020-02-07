В УФСИН РФ по Мордовии осужденных готовят к освобождению

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

Важным аспектом в ходе проведения подобных занятий является формирование установки на правопослушное поведение, адекватное реагирование на ситуации, возникающие в процессе социальной адаптации к жизни на свободе. Также особое внимание уделяется развитию уверенности в собственных возможностях и достижении жизненных успехов. Кроме того, формируются навыки социального сотрудничества, партнерского общения, адекватной самореализации за счет проработки трудностей и проблем, снижения уровня тревожности.

Стоит отметить, что занятия по подготовке осужденных к освобождению способствуют повышению их образовательного уровня.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии прошел учебно-методический семинар.

Источник: 13.fsin.su