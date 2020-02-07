Житель Ковылкино, избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Ковылкино вступил в силу приговор суда в отношении 35-летнего местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

Вечером 31 мая прошлого года 35-летний гражданин, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица Желябова, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил оппонента деревянной палкой.

В октябре Ковылкинский районный суд приговорил преступника к 2 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но Судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru