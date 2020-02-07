В Саранске будет временно запрещена стоянка транспорта на участке улицы Энгельса

В Саранске будет временно запрещена стоянка транспортных средств на одном из участков улицы Энгельса.

В период с 22:00 7 февраля до 06:00 8 февраля стоянка транспортных средств будет запрещена на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Ульянова до улицы Р. Люксембург.

Причинной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru