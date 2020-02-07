Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем УФССП по Мордовии Юрием Могиным.

В ходе указанной встречи главный судебный пристав республики сообщил, что сотрудниками УФССП по Мордовии на протяжении минувшего года было взыскано 3,317 млрд рублей.

Владимир Волков подчеркнул, что от своевременного взыскания денежных средств во многом зависит стабильность исполнения социальных выплат. Также глава региона отметил, что особое внимание следует уделять исполнительным производствам, которые касаются выплат алиментов и заработной платы.

Юрий Могин сообщил, что в прошлом году на исполнении находилось более 2,5 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате, более 93% из них исполнены.

По информации «Известий Мордовии».

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