В Чамзинском районе глав администраций двух сельских поселений оштрафовали за нарушение закона

В Чамзинском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрациями Отрадненского и Мичуринского сельских поселений не проводилась оценка безопасности ГТС, не составлялись декларации их безопасности, не проводился анализ причин снижения уровня безопасности ГТС, не осуществлялась разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния данных объектов и их безопасности.

Главы указанных сельских поселений были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей каждый.

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Источник: prokrm.ru