В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 6 февраля на территории Пролетарского района города. На улице Веселовского 64-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Виновнику ДТП и 19-летнему водителю «Приоры» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф