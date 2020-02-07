В Рузаевском районе в ДТП пострадала 39-летняя женщина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 39-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 6 февраля на 7-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Сузгарье и Ключарево. 39-летняя гражданка, которая находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21122, в определенный момент движения потеряла контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Женщина, управлявшая машиной, доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф