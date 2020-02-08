В Саранске сгорел строительный вагончик

В Саранске произошел пожар, который уничтожил строительный вагончик.

Указанное происшествие произошло ранним утром 8 февраля на улице Строительной. Загорелся строительный вагончик. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило вагончик.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания строительного вагончика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru