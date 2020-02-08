19-летняя жительница Саранска, решившая завести собаку, осталась без денег

В Саранске 19-летняя местная жительница, решившая купить собаку, была ограблена мошенниками.

На одном из популярных сайтов 19-летняя жительница Саранска обнаружила объявление о продаже собаки. Девушка вышла на связь с продавцом и договорилась с ним о покупке животного. Автор объявления сообщил, что собака будет доставлена в Саранск из Ульяновской области. Девушка перечислила на банковский счет продавца более 12,8 тыс. рублей. После этого жительница Саранска отправила автору объявление сообщение, но он на него не ответил. Животное девушка так и не получила.

Стражами порядка было установлено, что банковский счет, на который пострадавшая перечислила денежные средства, зарегистрирован в Краснодарском крае.

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Источник: 13.мвд.рф