В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Чекаевский. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №18, принадлежащий мужчине 1961 года рождения.

Огонь повредил постройку на площади 2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске сгорел строительный вагончик.

Источник: 13.mchs.gov.ru