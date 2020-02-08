В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома.
Вечером 7 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Чекаевский. На улице Центральной загорелся частный жилой дом №18, принадлежащий мужчине 1961 года рождения.
Огонь повредил постройку на площади 2 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске сгорел строительный вагончик.
Источник: 13.mchs.gov.ru