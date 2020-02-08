В Краснослободске был задержан пьяный автомобилист

В Краснослободске был задержан пьяный водитель иномарки.

На одной из улиц указанного населенного пункта представители ГИБДД при содействии сотрудников Росгвардии остановили автомобиль марки «Мазда» с сильно затонированными передними боковыми стеклами. За рулем транспортного средства находился 27-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Дальнейшее разбирательство по этому факту проводят сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Краснослободский».

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia