В Мордовии растет уровень преступности

В Мордовии в январе вырос уровень преступности.

В общей сложности на протяжении первого месяца текущего года на территории региона было зафиксировано 828 преступлений. Данный уровень преступности на 11,6% превышает те показатели, которые были зафиксированы за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество противоправных деяний было зарегистрировано в районах Саранска (Октябрьский – 166, Ленинский – 158, Пролетарский –128), а также в Рузаевском районе (68). Меньше всего преступлений было совершено в Большеигнатовском (3), Кадошкинском и Ельниковском районах (по 4).

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Источник: prokrm.ru