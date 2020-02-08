После вмешательства прокуратуры одна из организаций Саранска погасила задолженность по зарплате

В Саранске несколько десятков работников одной из местных организаций на протяжении двух месяцев не получали заработную плату.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что 47 работников ООО «Первая ассоциация транспортных предприятий» не получили зарплату за ноябрь и декабрь прошлого года. В итоге образовалась задолженность по заработной плате в размере 895 тыс. рублей.

Директор указанной организации был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru