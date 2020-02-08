Администрация Темникова нарушила бюджетное законодательство

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры выявили факты нарушения бюджетного законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что администрацией Темниковского городского поселения был заключен муниципальный контракт в отсутствие лимитов бюджетных обязательств. Это означает, что сумма оплаты по данному контракту превысила объем финансирования.

Кроме того, выяснилось, что план-график закупок администрацией городского поселения не утвержден и не размещен на соответствующем сайте.

В отношении главы администрации Темниковского городского поселения было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru