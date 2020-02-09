В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП в Лямбирском районе, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 3 августа прошлого года на территории села Черемишево. Возле дома №66, расположенного по адресу – улица Долгая, водитель автомобиля марки «Мазда» потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Пассажир иномарки получил телесные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев данного ДТП сообщить подробности случившегося, позвонив по следующим телефонным номерам: 8(8342)38-59-56, 8(8342)29-90-91, 02

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Источник: 13.мвд.рф