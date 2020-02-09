В Зубовой Поляне поезд сбил насмерть 36-летнюю женщину

В Зубовой Поляне поезд сбил насмерть местную жительницу.

Трагическое происшествие произошло 7 февраля. По предварительной информации, 36-летняя гражданка переходила железнодорожные пути по настилу. В этот момент женщину сбил грузовой поезд.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Известно, что женщина воспитывала двух детей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств гибели жительницы Зубовой Поляны.

По информации «Известий Мордовии».

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