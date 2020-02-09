В Ельниковском районе горела баня

В Ельниковском районе произошло возгорание бани.

Днём 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новодевичье. Возле дома №54, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройку на площади 9 квадратных метров.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru