В Ельниковском районе горела баня

В Ельниковском районе произошло возгорание бани.
Днём 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новодевичье. Возле дома №54, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил постройку на площади 9 квадратных метров.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru