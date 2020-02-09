В Мордовии насмерть замерз 34-летний мужчина

В Мордовии насмерть замерз местный житель.

В настоящее время известно, что вечером 6 февраля 34-летний Виталий Батайкин на такси возвращался из Саранска в Ремезенки. По предварительной информации, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. В определенный момент житель Мордовии попросил водителя остановить машину, решив пройти оставшуюся часть пути пешком. Вскоре после этого гражданин упал. Подняться мужчина не смог. В итоге Виталий Батайкин насмерть замерз.

Труп мужчины был найден вечером 8 февраля. Тело гражданина было обнаружено недалеко от дороги.

Сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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