В Чамзинском районе горел мусор

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Вечером 8 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Комсомольский. Возле дома, расположенного в микрорайоне №1, загорелся мусор. Площадь распространения пламени составила 1 квадратный метр.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента пока что не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru