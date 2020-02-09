Стали известны самые популярные имена детей в Саранске

Были названы самые популярные имена новорожденных мальчиков и девочек в Саранске.

Известно, что в Саранске мальчиков родители чаще всего называют Артемом, Кириллом и Матвеем. Среди девочек самыми популярными именами являются София, Валерия, Ева и Анастасия.

К примеру, в Рузаевском районе Кирилл также является одним из самых популярных мужских имен среди родителей новорожденных, но ещё здесь распространенными именами являются Михаил и Владислав. Девочек жители данного района чаще всего называют Викторией, Ксенией и Анастасией.

По информации «Известий Мордовии».

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