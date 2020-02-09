В Пролетарском районе Саранска обсудили защиту прав несовершеннолетних граждан

В Саранске прошло расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пролетарского района города.

В ходе указанного заседания были подведены итоги работы системы профилактики в прошлом году и поставлены задачи на текущий год. Кроме того, были рассмотрены материалы, поступившие в комиссию в отношении несовершеннолетних и их законных представителей о ненадлежащем воспитании, а также о вовлечении несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в социально значимую деятельность.

По итогам мероприятия комиссией было принято соответствующее постановление и даны поручения.

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Источник: 13.мвд.рф