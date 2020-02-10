Жители Саранска могут предложить свои решения по благоустройству общественных территорий

В администрации Саранска обсудили благоустройство одной из городских общественных территорий, запланированное на следующий год.

В ходе оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 10 февраля, мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что в окончательном проекте благоустройства общественной территории, выбранной горожанами в рамках заключительного этапа голосования, должны быть учтены предложения дизайнеров, которые могут быть реализованы в имеющихся условиях.

В период с 17 по 27 февраля на сайте администрации Саранска горожане выберут одно общественное пространство из четырех, которое будет благоустроено в следующем году. Проект работ должен быть готов к концу текущего года.

Жителям Саранска предлагается выразить свои пожелания по дизайн-проектам благоустройства общественных территорий, которые размещены на официальном сайте. Предложения горожан будут приниматься до 16 февраля на следующую электронную почту: dgha@adm-saransk.ru.

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Источник: adm-saransk.ru