В Темниковском районе сгорел частный жилой дом

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом.

Вечером 9 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Итяково. На улице Северная загорелся частный жилой дом №6. Данная постройка принадлежала гражданке 1941 года рождения.

Огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 280 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm