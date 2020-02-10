В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибли два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Происшествие произошло вечером 9 февраля на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал», недалеко от посёлка Умет. По предварительной информации, 50-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Форд-Фокус», выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик марки «Скания».

От полученных телесных повреждений водитель легковушки и его 29-летний пассажир скончались на месте происшествия.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

По информации «Известий Мордовии».

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