В Мордовии объявили штормовое предупреждение на 11 февраля

В Мордовии было объявлено штормовое предупреждение на 11 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 11 февраля на территории региона будут наблюдаться осадки в виде снега. Кроме того, в отдельных районах республики возможны метели. В некоторых районах Мордовии будут иметь место порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru