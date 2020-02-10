Два жителя Мордовии едва не замерзли, отправившись на свидание

В Мордовии два молодых человека едва не замерзли, отправившись на свидание.

8 февраля 17-летний житель села Кочкурово Дубенского района и его 18-летний приятель отправились на свидание в село Шейн-Майдан Атяшевского района. Расстояние между данными населенными пунктами составляет примерно 7 километров. Молодые люди решили сократить путь, пройдя по заснеженному полю. Передвигаясь по сугробам, парни заблудились, а затем стали весьма быстро замерзать. Молодые люди по телефону сообщили о случившемся сотрудникам экстренных служб. В кратчайшие сроки сельчане были найдены.

Молодые люди признались, что больше всего им хотелось есть.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии насмерть замерз 34-летний мужчина.