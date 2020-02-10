В Саранске загорелась квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Днём 9 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Кирзавода. В одной из квартир многоквартирного жилого дома вспыхнул огонь. На место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных подразделений. К этому моменту жильцы дома самостоятельно вышли на улицу.

Огонь повредил постельные принадлежности. Были закопчены стены и потолок.

В результате данного пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожности при курении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru