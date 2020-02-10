В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по жилому сектору

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Рузаевского района проводят профилактические рейды по жилому сектору.

Указанные рейды направлены на предупреждение возникновения пожаров в местах проживания людей, минимизацию материальных и социальных потерь, обучение действиям по профилактике и тушению пожаров.

В Рузаевке было пройдено 36 жилых домов. 127 граждан были проинструктированы по мерам пожарной безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы распространили 163 памятки МЧС о правилах безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб.

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Источник: 13.mchs.gov.ru