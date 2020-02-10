Неизвестный мошенник ограбил 83-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 83-летняя пенсионерка была ограблена неизвестным мошенником.

Было установлено, что ранним утром 83-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что сын пенсионерки попал в ДТП. Затем незнакомец рассказал, что сыну старушки грозит уголовная ответственность, но её можно избежать, заплатив деньги. Горожанка, знала, что часто мошенники подобным образом похищают денежные средства. По этой причине пенсионерка решила позвонить своему сыну, но телефон последнего оказался недоступен, в результате чего жительница Саранска поверила в то, что якобы сотрудник прокуратуры сообщил ей достоверную информацию. После этого старушка решила заплатить деньги. Денежные средства в сумме 64 тыс. рублей пенсионерка передала приехавшему к ней незнакомцу, которого направил позвонивший ей гражданин.

Спустя некоторое время оказалось, что на самом деле сын пострадавшей в ДТП не попадал.

Стражами порядка было установлено, что абонентский номер, с которого звонил якобы представитель прокуратуры, зарегистрирован в Свердловской области.

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Источник: 13.мвд.рф