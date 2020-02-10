16-летняя жительница Мордовии решила оклеветать отчима из-за обиды

В Чамзинском районе 16-летняя местная жительница из-за обиды решила оклеветать своего отчима.

В декабре минувшего года 16-летняя гражданка с порезами рук была доставлена в больницу. Девушка сообщила, что ножевые ранения ей нанес 45-летний отчим во время ссоры. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Стражами порядка было установлено, что девушка оклеветала отчима. Выяснилось, что гражданка плохо относилась к мужчине и была против совместного проживания её матери с ним. По этой причине между девушкой и отчимом часто происходили ссоры. Во время одного из конфликтов мужчина ударил падчерицу. После этого девушка исполосовала себя ножом, дабы обвинить отчима в нанесении ножевых ранений, чтобы отомстить ему.

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Источник: 13.мвд.рф