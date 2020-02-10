25-летний житель Чамзинского района подозревается в мошенничестве

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 25-лнтнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве.

В конце декабря прошлого года 25-летний житель посёлка Комсомольский гостил у своего 55-летнего знакомого. В компании владельца жилья молодой человек распивал алкогольные напитки. В определенный момент гость, следя за тем, чтобы его действия не были замечены, взял мобильный телефон собутыльника и позвонил по одному из имеющихся в списке контактов номеру. Молодой человек вышел на связь с 41-летним знакомым хозяина дома. Парень, представившись врачом, сообщил собеседнику, что у 55-летнего гражданина было диагностировано серьезное заболевание, по причине чего нужны деньги на лечение. Затем молодой человек уточнил, что денежные средства можно перечислить на банковскую карту, привязанную к номеру, с которого он звонит. В итоге 41-летний гражданин, поверив полученной информации, двумя платежами перечислил 13 тыс. рублей. Молодой человек завладел деньгами, воспользовавшись мобильным приложением.

Также подозреваемый пытался ограбить 62-летнюю женщину, но последняя не стала перечислять деньги, поняв, что парень решил её ограбить.

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Источник: 13.мвд.рф