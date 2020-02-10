В Саранске выберут лучших работников ЖКХ

В Саранске пройдет конкурс под названием «Лучший по профессии в сфере ЖКХ».

Указанный конкурс будет проходить в период с 10 по 28 февраля.

В организациях, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, победители будут выявлены в номинациях: «Лучший дворник»; «Лучший мастер участка»; «Лучший сварщик»; «Лучший слесарь-сантехник»; «Лучший электрик».

На предприятиях, занимающихся благоустройством городских территорий, выберут лучших работников в номинациях: «Лучший водитель»; «Лучший мастер»; «Лучший механизатор»; «Лучший рабочий по благоустройству» и «Лучший слесарь».

Общее количество победителей и призеров по всем номинациям составит 60 человек. Они будут награждены дипломами и денежными премиями.

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Источник: adm-saransk.ru