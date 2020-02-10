В Саранске прошла массовая лыжная гонка под названием «Лыжня России – 2020».

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев, являющийся председателем оргкомитета указанного мероприятия, поприветствовал участников гонки, а также отметил, что каждый из них является победителем, поскольку смог перебороть себя.

В общей сложности в гонке приняли участие более 2 тыс. человек. Во время проведения мероприятия работали четыре полевые кухни, где каждый желающий мог выпить горячий чай и полакомиться вкусной кашей.

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Источник: adm-saransk.ru