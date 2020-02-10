Мэр Саранска призвал сотрудников правоохранительных органов пристальнее следить за нарушителями ПДД

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал сотрудников правоохранительных органов более пристально следить за автомобилистами, которые нарушают ПДД.

Глава городской администрации отметил, что от жителей Саранска очень часто поступают жалобы на водителей, которые устраивают дрифт на парковках. Кроме того, градоначальник обратил внимание на то, что в городе страшно пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, сообщив, что на днях он стал свидетелем движения автомобиля на запрещающий сигнал светофора.

Помимо этого, мэр Саранска упомянул, что весной на дороги выедут мотоциклисты, за которыми также нужно следить, поскольку они часто нарушают ПДД.

По информации «Известий Мордовии».

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