В Саранске не хватает механизаторов, дорожных рабочих и помощников воспитателей

В Саранске имеется несколько десятков открытых вакансий на муниципальных предприятиях города.

Во время оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 10 февраля, директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что на предприятия коммунального комплекса требуются механизаторы и дорожные рабочие. Открытыми остаются 82 вакансии.

По вопросам трудоустройства горожанам следует обращаться непосредственно в муниципальные предприятия.

В детские сады требуются помощники воспитателей. В настоящее время открыты 20 вакансий.

По информации «Известий Мордовии».

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