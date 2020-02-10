В Саранске не хватает механизаторов, дорожных рабочих и помощников воспитателей

В Саранске имеется несколько десятков открытых вакансий на муниципальных предприятиях города.
Во время оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 10 февраля, директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что на предприятия коммунального комплекса требуются механизаторы и дорожные рабочие. Открытыми остаются 82 вакансии.
По вопросам трудоустройства горожанам следует обращаться непосредственно в муниципальные предприятия.
В детские сады требуются помощники воспитателей. В настоящее время открыты 20 вакансий.
По информации «Известий Мордовии».
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