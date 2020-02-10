Мэр Саранска поручил привести в порядок фасады зданий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил активизировать работу с собственниками торгово-офисных помещений, административных зданий и сооружений, фасады которых находятся в состоянии, не являющимся нормативным.

В настоящее время в городе проводится ревизия всех зданий. Работы по приведению фасадов в надлежащее состояние собственники смогут начать при наступлении благоприятных погодных условий.

Градоначальник отметил, что фасады нужно содержать в надлежащем состоянии, а также подчеркнул, что в данном случае не имеет никакого значения, в какой именно части города находится постройка.

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Источник: info-rm.com