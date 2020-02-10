В Теньгушевском районе осенью запустят современный молочный комплекс

Осенью текущего года в Теньгушевском районе венгерская компания ООО «Мадьяр-Агро» запустит современный молочный комплекс.

Строительство молочного комплекса скоро начнется в селе Куликово указанного района. Реализация рассматриваемого проекта осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии в сфере АПК, которое было подписано между правительством Мордовии и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.

Венгерская компания также закупит оборудование, приобретет высокопродуктивное молочное поголовье и введет в оборот около 5 тыс. га сельхозугодий для производства кормов.

По информации «Известий Мордовии».

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