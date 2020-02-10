В Мордовии стартовал конкурс «Птичий дом»

В Мордовии стартовал республиканский конкурс под названием «Птичий дом».

Участники указанного конкурса должны присылать фотографии и видеоролики, свидетельствующие о том, что они собственноручно изготовили домики для птиц, на электронный адрес: pdom2020@mail.ru.

Кроме того, в электронном письме должна быть заявка на участие в конкурсе, а также согласие на обработку персональных данных.

Заявки будут приниматься до 22 марта.

По информации «Известий Мордовии».

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