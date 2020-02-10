В Мордовии неизвестный автомобилист сбил косулю

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается автомобилист, который сбил самку сибирской косули.

Утром 10 февраля на въезде в Ардатов неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого пока что не была установлена, сбил самку сибирской косули. От полученных травм животное скончалось. Автомобилист уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех очевидцев данного ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам: +79375101027 или 112.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm