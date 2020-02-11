Житель Мордовии прописал родственников в сгоревшем доме

В Ардатовском районе местный житель фиктивно прописал в сгоревшем доме своих родственников.

Стражами порядка было установлено, что в январе нынешнего года 41-летний житель указанного района фиктивно зарегистрировал в доме, расположенном на территории села Манадыши , двух своих родственников, которые фактически проживали по другому адресу. Стоит отметить, что указанная постройка ещё в 2018 году была уничтожена пожаром.

В отношении 41-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф