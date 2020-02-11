Полицейские изъяли марихуану у жителя Ельниковского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у жителя Ельниковского района.

Осматривая баню и дом, принадлежащие 32-летнему жителю Ельниковского района, стражи порядка обнаружили и конфисковали марихуану массой около 7 г.

Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении жителя Ельниковского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф