Мошенник представился роботом, чтобы ограбить жителя Саранска

В Саранске 32-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Недавно 32-летнему работнику одного из предприятий Саранска позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что он является сотрудником службы безопасности банка и заявил, что горожанин должен в срочном порядке продиктовать ему данные своей банковской карты, поскольку некие преступники пытаются похитить с неё деньги, а упомянутые сведения помогут провести операцию по пресечению противоправных действий.

В этот момент у мужчины не было с собой карты, по причине чего он попросил собеседника перезвонить попозже. Спустя некоторое время телефонный разговор возобновился. Житель Саранска, зная, что персональные данные никому нельзя сообщать, выразил сомнение по поводу того, что он общается действительно с сотрудником финансового учреждения.

Мошенник заявил, что он свяжет мужчину с роботом, дабы у последнего не было никаких сомнений, касающихся правомерности совершаемых действий. Затем горожанин услышал в трубке голос, представившийся роботом. Это развеяло все сомнения жителя Саранска. В итоге мужчина продиктовал данные своей банковской карты и коды, полученные в смс-сообщениях. После этого мужчина обнаружил, что с его банковского счета была похищены денежные средства в сумме более 25 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф