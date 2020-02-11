В Саранске произошел пожар в заброшенном доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном доме.
Вечером 10 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. В заброшенном доме, расположенном по адресу – улица Коммунистическая, загорелся матрас. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru