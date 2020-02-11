В Мордовии осужденные присоединились к международной акции «Розовая ленточка»

Осужденные исправительных учреждений УФСИН РФ по Мордовии присоединились к международной акции «Розовая ленточка».

Указанная акция приурочена к Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

В исправительных колониях №№2 и 13, а также в лечебном исправительном учреждении №3 с осужденными женщинами были проведены социально-психологические тренинги и викторины, направленные на своевременную диагностику и профилактику рака молочной железы.

В библиотеках указанных учреждений прошли конкурсы настенных плакатов соответствующей тематики.

Кроме того, в исправительных учреждениях были распространены памятки по профилактике онкозаболеваний у мужчин и женщин.

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Источник: 13.fsin.su